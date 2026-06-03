Фальков назвал дисциплины, которые будут изучать все студенты

Студенты всех вузов России в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

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По его словам, эти дисциплины будут изучаться независимо от будущей профессии, от формы и уровня обучения. Заявление прозвучало на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Фальков указал, что было принято решение об увеличении количества бюджетных мест в высших учебных заведениях. Их количество вырастет на 250 по сравнению с показателями 2025 года.

Ранее стало известно, что Минобрнауки сократит список направлений для льготных кредитов студентам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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