Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича

Его обвиняют в призывах к терроризму, а также в распространении фейков об армии России. Его также объявили в международный розыск.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Арестович покинул Украину 4 сентября 2023 года благодаря резолюции ГУР. После этого политик на родину не возвращался.

Алексей Арестович покинул пост советника президента Украины 17 января 2023. На Украине в отношении него возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в пропаганде насилия и ложном доносе, отмечает RT.

