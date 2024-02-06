Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), передает РИА Новости.
Его обвиняют в призывах к терроризму, а также в распространении фейков об армии России. Его также объявили в международный розыск.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Арестович покинул Украину 4 сентября 2023 года благодаря резолюции ГУР. После этого политик на родину не возвращался.
Алексей Арестович покинул пост советника президента Украины 17 января 2023. На Украине в отношении него возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в пропаганде насилия и ложном доносе, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru