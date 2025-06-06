Суд взыскал с сына Алибасова задолженность по налогам по иску ИФНС
Мировой суд в Москве взыскал с Бари Алибасова-младшего, сына продюсера Бари Алибасова, задолженность по налогам и сборам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные учреждения.
Отмечается, что иск к Алибасову-младшему подала инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Москве.
«Удовлетворено исковое заявление», - указали в суде.
Решение инстанции уже вступило в силу. Сумма задолженности не называется.
Ранее столичный Пресненский суд не удовлетворил иск Бари Алибасова-старшего против магазина оргтехники из-за дорогостоящего ноутбука, который не работал надлежащим образом, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru