Московский «ГлавClub» опечатан после проведения концерта «Кровостока»

Концертную площадку «ГлавClub» в Москве опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на концерте группы «Кровосток», сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзорам возбудили дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела отправлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба.

После концерта «Кровостока» московскому клубу грозит штраф

Надзорное ведомство начало проверку, после сообщения о том, что пришедшие на концерт группы «Кровосток». Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили установок для очистки воздуха, санитайзеров в местах общего пользования и отметили, что посетители не соблюдали социальную дистанцию.



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ФОТО: РИА Новости
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