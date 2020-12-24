Московский «ГлавClub» опечатан после проведения концерта «Кровостока»
Концертную площадку «ГлавClub» в Москве опечатали из-за нарушений мер профилактики распространения коронавирусной инфекции на концерте группы «Кровосток», сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзорам возбудили дело об административном нарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы дела отправлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба.
Надзорное ведомство начало проверку, после сообщения о том, что пришедшие на концерт группы «Кровосток». Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили установок для очистки воздуха, санитайзеров в местах общего пользования и отметили, что посетители не соблюдали социальную дистанцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru