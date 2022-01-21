Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды

В Подмосковье число заболевших увеличилось на 4424 человека - это на 1629 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных данных. По данным оперштаба, 41 человек умер.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.

