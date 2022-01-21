Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
В российской столице за минувшие сутки заболели 15 987 человек, им всем поставлен диагноз COVID-19, скончались от коронавируса или его последствий 72 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. В абсолютном выражении прирост числа инфицированных обновил максимум с начала пандемии. Выздоровели 2313 сообщается также в сводке по Москве.
Главный фармаколог Москвы рекомендовала начать самостоятельное лечение при первых симптомах «омикрона»
В Подмосковье число заболевших увеличилось на 4424 человека - это на 1629 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных данных. По данным оперштаба, 41 человек умер.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений
- Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения
- В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
- Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
- Бутина обвинила Блинкена в попытке «расшатать ситуацию» в России
- Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР
- Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
- Рок-певец Meat Loaf умер в США
- В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе
- В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru