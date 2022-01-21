Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды

В российской столице за минувшие сутки заболели 15 987 человек, им всем поставлен диагноз COVID-19, скончались от коронавируса или его последствий 72 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. В абсолютном выражении прирост числа инфицированных обновил максимум с начала пандемии. Выздоровели 2313 сообщается также в сводке по Москве.

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В Подмосковье число заболевших увеличилось на 4424 человека - это на 1629 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных данных. По данным оперштаба, 41 человек умер.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что больных коронавирусной инфекции в России может быть в 6-10 раз больше по сравнению с данными официальной статистике из-за болеющих бессимптомно или в легкой форме.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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