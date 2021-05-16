Московский депутат отреагировал на свое задержание на акции у МГУ

Напомним, Министерство просвещения России разработало проект постановления о порядке ведения просветительской деятельности.

Ранее СМИ сообщили о проведении около здания МГУ в Москве акция ученых и общественных деятелей, протестующих против закона о просветительской деятельности в России.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил об «утечке умов», в том числе преподавательского состава вузов, в Китай.

«Как ни странно умы сегодня утекают не на Запад, который мы обычно в связи с этим вспоминаем, а в Азию и, прежде всего, в Китай. Закрытие Рособрнадзором порядка полутора тысяч вузов и филиалов привело к оттоку профессорско-преподавательского состава в зарубежные страны и в первую очередь в Китай. Если мы не изменим понятие «просветительская деятельность в новом законе, то просто выгоним из страны людей, которые занимаются просветительской деятельностью», - считает эксперт.

