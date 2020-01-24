Московских водителей предупредили о пробках и гололёде

Столичных автомобилистов призвали к бдительности. Как пишет РИА Новости, в Центре организации дорожного движения заявили, что из-за снега и гололеда ситуация на дорогах Москвы осложнится. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД. В ЦОДД уточнили, что до 19 часов движение в центре и на вылетных магистралях будет плотным. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться метро, МЦД и МЦК.

Между тем, сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что дорожные службы круглосуточно мониторят ситуацию в регионе, и готовы оперативно реагировать на изменения погоды. Ранее синоптики сообщили, что в пятницу в Москве и области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.