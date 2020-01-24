Московских водителей предупредили о пробках и гололёде
Столичных автомобилистов призвали к бдительности. Как пишет РИА Новости, в Центре организации дорожного движения заявили, что из-за снега и гололеда ситуация на дорогах Москвы осложнится. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД. В ЦОДД уточнили, что до 19 часов движение в центре и на вылетных магистралях будет плотным. Автомобилистам рекомендуют воспользоваться метро, МЦД и МЦК.
Между тем, сайт «Подмосковье Сегодня» отмечает, что дорожные службы круглосуточно мониторят ситуацию в регионе, и готовы оперативно реагировать на изменения погоды. Ранее синоптики сообщили, что в пятницу в Москве и области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
К слову, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль на европейской территории России будет холоднее января. По его словам, сильных морозов не будет, но температура окажется всё же ниже январских значений. Синоптики говорят, что в следующем месяцев возможны периоды похолодания до минус 5-10 градусов, В целом февраль будет не холодным, отметил Вильфанд.
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