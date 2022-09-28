Собянин рассказал об отзыве повесток после перепроверки военкоматами учетных данных граждан

Военкоматы Москвы отзывают повестки, выписанных на основании недостоверных или неточных учётных данных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что соответствующие извещения уже разослали получателям.

В своем блоге мэр города подчеркнул, что проверки повесток и уточнение мобилизационных учётных данных военнообязанных в Москве были проведены на основании поступающих от граждан жалоб. Уже разосланные повестки были проверены на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны России. «Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», - пообещал Собянин.

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Градоначальник добавил, что для рассмотрения жалоб по вопросам призыва в военкоматах были созданы специальные группы. Также в Москве открыт специальный оперативный канал связи на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.

Ранее в военном комиссариате Москвы сообщили, что мобилизационные мероприятия в городе идут в соответствии с планом, но сроки их завершения не разглашаются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СобянинМоскваОтсрочка От АрмииПризыв
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