Московские власти примут решение по ситуации с «омикроном» в ближайшие месяц-полтора

По словам вице-мэра, омикрон-штамм ведет себя «достаточно агрессивно и жестко».

«Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости», — рассказала Ракова в беседе с РИА Новости.

Заммэра отметила, что следует готовиться к приходу «омикрона» в Россию, и в Москве будут принимать решения «в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим».

Кроме того, Ракова рассказала, что столица адаптирует здравоохранение к приходу омикрон-штамма, пишет RT. Сейчас в Москве свободно 6 тысяч коек для пациентов с COVID-19, и город готов оборудовать дополнительные места, отмечает РЕН ТВ.

