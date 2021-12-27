Московские власти примут решение по ситуации с «омикроном» в ближайшие месяц-полтора

Власти Москвы внимательно следят за ситуацией с распространением штамма коронавируса «омикрон» в Европе, решение по реагированию на эту угрозу будет принято в ближайшие месяц-полтора. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По словам вице-мэра, омикрон-штамм ведет себя «достаточно агрессивно и жестко».

«Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии. И, конечно, эти цифры не могут нас не печалить: мы видим, что последние две недели наблюдается просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости», — рассказала Ракова в беседе с РИА Новости.

Заммэра отметила, что следует готовиться к приходу «омикрона» в Россию, и в Москве будут принимать решения «в зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим».

Кроме того, Ракова рассказала, что столица адаптирует здравоохранение к приходу омикрон-штамма, пишет RT. Сейчас в Москве свободно 6 тысяч коек для пациентов с COVID-19, и город готов оборудовать дополнительные места, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:Омикрон-штаммМоскваКоронавирус
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