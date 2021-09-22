Московские власти не планируют вводить нерабочие дни из-за коронавируса
Московские школы, детсады и городские учреждения, несмотря на подъём в городе заболеваемости коронавирусом и рост госпитализаций, будут работать в прежнем режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном правительстве.
Собеседник агентства пояснил, что рост случаев COVID-19 в Москве объясняется «осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков».
«Обсуждений локдауна в московском правительстве не ведётся ... Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», - резюмировал источник.
Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что столичные власти не исключают возврат системы QR-кодов в кафе и ресторанах.
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