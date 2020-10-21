В РПЦ рассказали о востребованности причастия для больных COVID-19

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Лейгода рассказал в интервью «Российской газете», что многие священники переболели или погибли от COVID-19, потому что так же, как врачи или полицейские, «были в строю».

Церковный деятель также рассказал о мерах, которые предприняли в РПЦ для продолжения работы, несмотря на коронавирус. Так, только со 2 апреля по 12 октября группа священников совершила 601 выезд к людям с коронавирусом. Он отметил, что священники посещали больных в «специальных костюмах».

Руководителеь пресс-службы Московского патриархата добавил, что людей причащают круглосуточно, в две смены по 12 часов. «Эти священники - настоящий церковный авангард», – заключил Лейгода.

Ранее патриарх Кирилл назвал коронавирус «последним звонком» для всего мира. Он призвал людей сделать выводы о пандемии, так как ее последствия являются «божественным промыслом».

