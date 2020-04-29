Собянин обещает студентам-медикам 100 тыс. руб. за борьбу с коронавирусом
Заработная плата студентов-медиков в московских больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, составит не менее 100 тысяч рублей. Такое решение принял мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Там отметили, что столичные клиники, базовые по лечению коронавирусных больных, сейчас принимают на работу и практику студентов медицинских высших учебных заведений. Помимо хорошего заработка их обеспечат бесплатным питанием и необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Студентам медвузов предлагается на выбор несколько вариантов работы. Кроме того, все они пройдут обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте непрерывного медицинского образования Минздрава России. Ранее минист здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о решении подключить учащихся медицинских вузов и ординаторов к лечению пациентов с COVID-19 в связи с эпидемией.
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