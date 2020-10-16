Московские школьники с 1 по 5 класс вернутся в школы

Ученики младших классов выйдут с дистанционного формата занятий и вернутся в школы с 19 октября и возобновят очное обучение, рассказала ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова. Школьники, учащиеся в 6-11 классах, перейдут на учебу из дома.

Она отметила, что среди заболевших детей две трети относится на учеников средней и старшей школы, хотя в целом в Москве учеников младших классов больше, чем учащихся 6-11 классов.

Кроме того, Ракова сообщила, что детям старшего возраста легче переносить сложности дистанционного режима обучения, они могут находиться дома одни, родителям гораздо в меньшей степени придется контролировать их распорядок дня.

«В первые – пятые классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6–11-е классы — 500 тысяч. То есть мы существенно, практически в два раза, уменьшаем нагрузку на школы. У нас появляется дополнительная возможность рассредоточить детей внутри зданий, сократить число контактов между учениками разных классов», – заявила заммэра.

Ракова добавила, что питание в школах будет организовано, как и прежде, а ученикам дистанционного формата выдадут продуктовые наборы.

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