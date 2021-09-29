Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации
29 сентября 202112:32
Столичные власти заявили о решении назначить стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за проведение вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
При этом в столице около 40 тысяч медицинских сотрудников уже получили дополнительные выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом.
Ранее в России был зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+22 430 / сут.
Умерли
206 тыс.+857 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 456 / сут.
- Лукашенко: Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным
- Иран согласовал с Россией финансирование ядерных проектов
- Кабмин утвердил создание особых экономических зон в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях
- «Ограничительная история». Названа причина отмена концерта Face в Новосибирске
- Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки
- ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
- Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России подтвердили 22 430 случаев коронавируса за сутки
- Российский воинский контингент полностью покинул Белоруссию после учений
- Депутаты от КПРФ покинули заседание Мосгордумы в знак протеста
29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru