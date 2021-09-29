Московские медики получат стимулирующие выплаты за проведение вакцинации

Столичные власти заявили о решении назначить стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за проведение вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

При этом в столице около 40 тысяч медицинских сотрудников уже получили дополнительные выплаты за работу с пациентами, больными коронавирусом.

Ранее в России был зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19 за сутки.

