Названа самая многочисленная категория доноров антиковидной плазмы в Москве

Донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве чаще всего становятся люди в возрасте от 26 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что среди сдавших плазму много молодежи от 18 до 25 лет – 16%. При этом более 34% доноров плазмы – люди в возрасте от 41 до 55 лет.