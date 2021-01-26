Названа самая многочисленная категория доноров антиковидной плазмы в Москве

Донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве чаще всего становятся люди в возрасте от 26 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что среди сдавших плазму много молодежи от 18 до 25 лет – 16%. При этом более 34% доноров плазмы – люди в возрасте от 41 до 55 лет.

Собянин поблагодарил доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом

Переливание пациентам с COVID-19 донорской плазмы крови переболевших людей позволяет значительно снизить смертность. Этот метод используется параллельно с комплексной терапией и может быть выбран только по назначению лечащего врача.



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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:МоскваПандемияКоронавирусДонорство
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