Названа самая многочисленная категория доноров антиковидной плазмы в Москве
Донорами плазмы с антителами к коронавирусу в Москве чаще всего становятся люди в возрасте от 26 до 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития столицы.
В пресс-службе подчеркнули, что среди сдавших плазму много молодежи от 18 до 25 лет – 16%. При этом более 34% доноров плазмы – люди в возрасте от 41 до 55 лет.
Переливание пациентам с COVID-19 донорской плазмы крови переболевших людей позволяет значительно снизить смертность. Этот метод используется параллельно с комплексной терапией и может быть выбран только по назначению лечащего врача.
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