Московская полиция задержала продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
Столичная полиция задержала троих участников группы, изготавливавшей поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, и продававшей фиктивные документы через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам представителя министерства, на Мичуринском проспекте правоохранители задержали курьера предоставляющей услуги по доставке организации, который доставлял заказчику сертификат без фактического прохождения вакцинации.
Позже полицейские нашли продававшего фиктивные документы мужчину, который передавал справки курьерам в запечатанных пакетах. Также правоохранители задержали изготовителя поддельных сертификатов, который самостоятельно заполнял бланки и проставлял на них печати различных медучреждений.
Волк добавила, что в ходе обыска офиса на Электродной улице полицейские изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации, более 60 печатей медицинских организаций, штампы с названиями вакцины.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Правоохранители устанавливают все факты противоправной деятельности злоумышленников, а также разыскивают возможного организатора группы и соучастников.
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