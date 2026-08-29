Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября

Инициатором проведения недели видеоигр стало Агентство креативных индустрий Москвы — проект реализуется при поддержке городских властей. В программе — широкий спектр активностей: от демонстрации свежих игровых разработок и масштабной выставки до образовательных лекций и киберспортивных состязаний. Свои наработки покажут 70 отечественных студий, в том числе компании‑резиденты кластера.



К участию приглашены специалисты из свыше 20 государств — среди них представители Бразилии, Казахстана, Индии, Китая и других стран. В рамках деловой программы эксперты сосредоточатся на обсуждении передовых технологий, способах привлечения новой аудитории и возможностях взаимодействия между разными сегментами креативной экономики.



Особого внимания заслуживают два крупных события: международный турнир по CS2 и специальная программа «Ночь видеоигр». В рамках последней в вечернее и ночное время будут работать игровые зоны и проходить развлекательные мероприятия.

Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью, а показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.

