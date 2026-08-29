Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября
Московская международная неделя видеоигр вновь соберёт участников в столице — мероприятие пройдёт со 29 октября по 1 ноября 2026 года. Это уже второй по счёту фестиваль, который затронет не только Москву, но и множество площадок в других регионах России. Центральной локацией события выступит Московский кластер видеоигр и анимации.
Инициатором проведения недели видеоигр стало Агентство креативных индустрий Москвы — проект реализуется при поддержке городских властей. В программе — широкий спектр активностей: от демонстрации свежих игровых разработок и масштабной выставки до образовательных лекций и киберспортивных состязаний. Свои наработки покажут 70 отечественных студий, в том числе компании‑резиденты кластера.
К участию приглашены специалисты из свыше 20 государств — среди них представители Бразилии, Казахстана, Индии, Китая и других стран. В рамках деловой программы эксперты сосредоточатся на обсуждении передовых технологий, способах привлечения новой аудитории и возможностях взаимодействия между разными сегментами креативной экономики.
Особого внимания заслуживают два крупных события: международный турнир по CS2 и специальная программа «Ночь видеоигр». В рамках последней в вечернее и ночное время будут работать игровые зоны и проходить развлекательные мероприятия.
Ранее в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали НСН, что исторический прорыв российских команд на главном турнире года по Dota 2 стал не просто спортивной новостью, а показал масштаб развития отечественной киберспортивной школы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Губернатор Нижегородской области хочет провести концерт Канье Уэста в регионе
- СМИ сообщили о резком росте числа случаев выхода ИИ из-под контроля
- В «Читай-городе» назвали книги, которые летом россияне покупали чаще всего
- «Welcome, Kanye!»: Баста пригласил Канье Уэста в тур по России
- Умер актер «Обратной стороны Луны» Макс Максимов
- Фицо прокомментировал вопрос немецкого журналиста об убийстве русских
- СМИ: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса
- Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий
- СМИ: Орбакайте пытается отсудить 50 тысяч долларов за потоп в ЖК в Майами
- Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве