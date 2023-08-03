Московская аптека торговала украденными из больниц лекарствами
В одной из аптек Москвы нашли в продаже дорогостоящие онкологические и другие жизненно важные препараты, сообщают «Известия».
Их закупали власти для больниц. Лекарства были предназначены для семи медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской Нижегородской областей, Башкирии и Коми. В аптеке на Дегунинской улице их нашли по ценам в два-три раза ниже рыночных.
Медикаменты два года назад поступили в больницу Сестрорецка под Санкт-Петербургом, после чего их якобы получил пациент. При этом полиция считает, что лекарство не могло оказаться во вторичном обороте, что говорит о краже.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее вице-премьер Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru