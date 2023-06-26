Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств
Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медорганизациях России нет. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что запасов лекарств из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев.
Ранее, 19 июня, Татьяна Голикова сообщила, что не менее 62% всех лекарственных средств, которые потребляются в России, выпускаются внутри страны. Тогда же она отметила, что меры господдержки будут доступны только той фармацевтической продукции, которая на 100% локализована в РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru