Вице-премьер Голикова заявила об отсутствии дефицита лекарств

Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медорганизациях России нет. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что запасов лекарств из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев.

Ранее, 19 июня, Татьяна Голикова сообщила, что не менее 62% всех лекарственных средств, которые потребляются в России, выпускаются внутри страны. Тогда же она отметила, что меры господдержки будут доступны только той фармацевтической продукции, которая на 100% локализована в РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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