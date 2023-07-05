Голикова: Зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется

Зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России.

До этого она также говорила, что не менее 62% всех лекарственных средств, которые потребляются в России, выпускаются внутри страны.