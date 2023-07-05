Голикова: Зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется

Зависимость России от ряда иностранных препаратов на данный момент сохраняется, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, 20% всех лекарств из перечня жизненно важных имеют иностранные субстанции, хоть и производятся в России.

До этого она также говорила, что не менее 62% всех лекарственных средств, которые потребляются в России, выпускаются внутри страны.

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Со своей стороны, директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что фармацевтический рынок России не претерпел каких-либо изменений после реорганизации процессов в зарубежных фармкомпаниях. По его словам, лекарства в России сильно не подорожали. Если сравнивать показатели апреля-мая текущего года с показателями за аналогичный промежуток 2022 года, то мы увидим инфляцию буквально 2%, заверил он.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
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