Москалькова заявила о содержании с военнопленными на Украине 13 мирных курян

Не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со ссылкой на данные жителей региона, которые вернулись на родину в рамках масштабного обмена между РФ и Украиной.

По словам омбудсмена, речь идёт об обыкновенных «работягах», фермерах. Украинские силовики схватили их, потому что они хотели уйти на российскую сторону из зоны боевых действий.

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По данным Москальковой, этих 13 человек сначала отправили в следственный изолятор, а потом в колонию. Омбудсмен подчеркнула, что это сделан в нарушение всех конвенций, передает RT.

Обмен пленными, включая мирных жителей Курской области, по формуле «1000 на 1000» был проеден между Россией и Украиной 23 - 25 мая на белорусской границе. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в среду 29 мая на родину вернулись ещё шестеро курян, двое из них госпитализированы. Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с возвращенными.

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Фото: t.me/ombudsmanrf
ТЕГИ:ПленныеКурская ОбластьТатьяна Москалькова

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