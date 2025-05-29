Москалькова заявила о содержании с военнопленными на Украине 13 мирных курян
Не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со ссылкой на данные жителей региона, которые вернулись на родину в рамках масштабного обмена между РФ и Украиной.
По словам омбудсмена, речь идёт об обыкновенных «работягах», фермерах. Украинские силовики схватили их, потому что они хотели уйти на российскую сторону из зоны боевых действий.
По данным Москальковой, этих 13 человек сначала отправили в следственный изолятор, а потом в колонию. Омбудсмен подчеркнула, что это сделан в нарушение всех конвенций, передает RT.
Обмен пленными, включая мирных жителей Курской области, по формуле «1000 на 1000» был проеден между Россией и Украиной 23 - 25 мая на белорусской границе. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в среду 29 мая на родину вернулись ещё шестеро курян, двое из них госпитализированы. Татьяна Москалькова и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретились с возвращенными.
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