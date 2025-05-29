Москалькова заявила о содержании с военнопленными на Украине 13 мирных курян

Не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова со ссылкой на данные жителей региона, которые вернулись на родину в рамках масштабного обмена между РФ и Украиной.

По словам омбудсмена, речь идёт об обыкновенных «работягах», фермерах. Украинские силовики схватили их, потому что они хотели уйти на российскую сторону из зоны боевых действий.