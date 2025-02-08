Россия может опубликовать еще один список разыскиваемых в Курской области граждан. Об этом заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала имена 517 разыскиваемых на территории Курской области россиян, с которыми не могут связаться близкие.

Мирошник допустил, что российская сторона может обнародовать новый список.

«По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна"», — уточнил посол.

По словам дипломата, боевики ВСУ вывезли десятки людей из Курской области в Сумскую. Эти данные предварительные «из-за затрудненности коммуникации».

Между тем президент Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных решений по денежным компенсациям жителям Курской области за утраченное имущество.

