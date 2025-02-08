Мирошник допустил публикацию еще одного списка пропавших в Курской области
Россия может опубликовать еще один список разыскиваемых в Курской области граждан. Об этом заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала имена 517 разыскиваемых на территории Курской области россиян, с которыми не могут связаться близкие.
Мирошник допустил, что российская сторона может обнародовать новый список.
«По мере того, как будет заполняться необходимая информация, эти "белые пятна"», — уточнил посол.
По словам дипломата, боевики ВСУ вывезли десятки людей из Курской области в Сумскую. Эти данные предварительные «из-за затрудненности коммуникации».
Между тем президент Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных решений по денежным компенсациям жителям Курской области за утраченное имущество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru