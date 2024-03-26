Москалькова заявила о недопустимости применения пыток к задержанным
Применение пыток в отношении задержанных и обвиняемых недопустимо. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».
«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности... недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — подчеркнула омбудсмен.
Москалькова добавила, что все процессуальные оперативные действия должны проводиться в соответствии с законом.
Ранее журналисты обратили внимание на признаки насильственных действий, которые были видны на обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла не стал отвечать на вопрос о предполагаемых пытках задержанных, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru