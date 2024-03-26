Москалькова заявила о недопустимости применения пыток к задержанным

«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности... недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова добавила, что все процессуальные оперативные действия должны проводиться в соответствии с законом.

Ранее журналисты обратили внимание на признаки насильственных действий, которые были видны на обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла не стал отвечать на вопрос о предполагаемых пытках задержанных, напоминает Ura.ru.

