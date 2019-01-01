Москалькова заступилась за женщин в российских тюрьмах

Женщин в тюрьме не стоит наказывать так строго, как мужчин, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Российской газете».

По мнению омбудсмена, при наличии у женщин положительных характеристик их нужно отпускать к детям вне мест заключения. Москалькова также призвала создавать гарантии возвращения женщины в общество после её освобождения, отмечает RT.