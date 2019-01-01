Москалькова заступилась за женщин в российских тюрьмах
Женщин в тюрьме не стоит наказывать так строго, как мужчин, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «Российской газете».
По мнению омбудсмена, при наличии у женщин положительных характеристик их нужно отпускать к детям вне мест заключения. Москалькова также призвала создавать гарантии возвращения женщины в общество после её освобождения, отмечает RT.
Уполномоченный по правам человека добавила, что в российских тюрьмах сейчас содержатся более 43 тысяч женщин.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о ходе расследования уголовного дела Ивана Голунова, обвиненного в попытке сбыта наркотиков в крупном размере, президенту Владимиру Путину.
В свою очередь, глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН оценил перспективы дела Голунова.
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