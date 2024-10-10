Москалькова встретится с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в ближайшее время встретится с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
По её словам, она намерена обсудить с украинским коллегой ряд вопросов, в том числе условия содержания пленных и недопустимость пыток.
«А также судьбу граждан, проживающих на территории Курской области, которые без их согласия были перемещены в другие места», - заключила она.
Ранее Москалькова заявила, что большинство из 115 солдат-срочников, которые были возвращены в Россию в рамках обмена, попали в плен в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru