Москалькова: В Сумах продолжают удерживать 34 жителей Курской области
В рамках очередного обмена Украина вернула в Россию 120 гражданских лиц. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, в их числе 20 жителей Курской области.
«Люди физически и морально устали. Будем помогать им», - написала она.
Москалькова также добавила, что украинская сторона продолжает удерживать в Сумах 34 человека из Курской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия провела первый этап масштабного обмена пленными с Украиной, в РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru