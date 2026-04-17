Неудачная конфигурация майских выходных привела к снижению спроса на длительные поездки

Однако данная ситуация может стать поводом для спонтанных путешествий. Среди лидеров по приросту спроса на майские праздники стала Казань — интерес к ней увеличился сразу на 33%, что в ответ провоцирует рост цен в туристическом секторе.

Также растет спрос на туры в Горный Алтай: в начале мая в регионе цветет маральник и время считается удачным для поездок. Что касается организованного отдыха за рубежом, то традиционно это Турция и Египет.

По словам экспертов, путешествия на первые майские выходные стоят немного дороже, чем на вторые.

Сочинские отельеры «задрали» цены, но если в прошлом году майские праздники спасли анапские туристы, то в этом сезоне курорт потеряет значительную часть турпотока. Об этом в эфире НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

