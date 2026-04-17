СМИ: Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки в самолетах
Росавиация предложила Министерству транспорта России запретить использование пауэрбанков в самолетах, сообщают «Известия».
Это связано с расследованием случая на борту «Уральских авиалиний» - в феврале во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание портативного устройства. Экипажу удалось потушить устройство огнетушителем, после чего пауэрбанк поместили в контейнер с водой. В результате один пассажир получил ожог пальца, также было повреждено кресло.
Власти призывают рассмотреть возможность ограничения или полного запрета использования пауэрбанков. Согласно рекомендации Росавиации, устройства должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить риск короткого замыкания. Для литий-металлических аккумуляторов установлено ограничение по содержанию лития — не более 2 г, для литий-ионных — по удельной мощности, которая не должна превышать 100 Вт/ч.
При этом их нельзя заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета, а также использовать для подзарядки мобильных устройств на всех этапах полета.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что при решении проблемы с безопасным провозом аккумуляторов в самолетах необходимо учитывать международный опыт. По его словам, для России проблема безопасного провоза пауэрбанков пока актуальна.
Запрета на провоз пауэрбанков в самолете не требуется, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров. По его словам, если возгорание происходит в пассажирском салоне, то это контролируемо, его можно быстро обнаружить и погасить имеющимися на борту средствами пожаротушения.
Горячие новости
- СМИ: Россиянам могут запретить использовать пауэрбанки в самолетах
