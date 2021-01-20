Москалькова сообщила о разработке ковид-сертификатов для выезда за границу
Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости», что правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволяют выезжать за рубеж.
Она отметила, что прививка позволить гражданам преодолеть ряд ограничительных мер и способствовать расширению прав человека. По словам омбудсмена, этот вопрос уже прорабатывается в кабмине.
При этом Москалькова выразила опасения по поводу введения ковид-паспортов внутри России. Она напомнила о категории граждан, вакцинация для которых противопоказана из-за беременности или возможных аллергических реакций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru