Москалькова сообщила о разработке ковид-сертификатов для выезда за границу

Омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА «Новости», что правительство прорабатывает вопрос выдачи вакцинированным россиянам сертификатов, которые позволяют выезжать за рубеж.

Она отметила, что прививка позволить гражданам преодолеть ряд ограничительных мер и способствовать расширению прав человека. По словам омбудсмена, этот вопрос уже прорабатывается в кабмине.

Большинство россиян выступили против COVID-паспортов

При этом Москалькова выразила опасения по поводу введения ковид-паспортов внутри России. Она напомнила о категории граждан, вакцинация для которых противопоказана из-за беременности или возможных аллергических реакций.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ТуризмКоронавирусПаспортТатьяна Москалькова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры