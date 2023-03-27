Москалькова: Россия никогда не отказывала вернуть украинских детей родным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале заявила, что ее аппарату неизвестно ни об одном случае, когда детей из Украины отказали бы вернуть родным.

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Она также выразила благодарность уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову, который участвовал в процессе возвращения детей.

Ранее, 20 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными. По его словам, Россия хотела уберечь украинских детей от боевых действий, поэтому переместила их на свою территорию. Дипломат отметил, что западные страны раздули эту «проблему», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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