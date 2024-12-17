Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными

Она напомнила, что ранее опубликовала списки из 600 и 900 украинских военнопленных, отметив, что российская сторона ждёт от Киева такого же числа российских.

«Об этом ведут переговоры военные... Пока договорённость не достигнута», - заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».