Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными
Российские и украинские военные обсуждают «большой обмен» военнопленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она напомнила, что ранее опубликовала списки из 600 и 900 украинских военнопленных, отметив, что российская сторона ждёт от Киева такого же числа российских.
«Об этом ведут переговоры военные... Пока договорённость не достигнута», - заключила омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru