Москалькова: Россия и Украина ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными

Российские и украинские военные обсуждают «большой обмен» военнопленными. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

Она напомнила, что ранее опубликовала списки из 600 и 900 украинских военнопленных, отметив, что российская сторона ждёт от Киева такого же числа российских.

«Об этом ведут переговоры военные... Пока договорённость не достигнута», - заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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