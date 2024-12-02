Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

Она опубликовала список из 630 украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории РФ. По её словам, их не соглашается забрать Украина.

«Семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких... Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», - заключила Москалькова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к обмену военнопленными с Киевом в формате «630 на 630», сообщает РЕН ТВ.

