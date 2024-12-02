Москалькова опубликовала список пленных, которых отказывается забирать Украина

Украина продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Она опубликовала список из 630 украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории РФ. По её словам, их не соглашается забрать Украина.

«Семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких... Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс», - заключила Москалькова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к обмену военнопленными с Киевом в формате «630 на 630», сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПленныеОбменТатьяна Москалькова

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