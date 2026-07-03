Путин заявил о положительной динамике на всех участках фронта

Президент России Владимир Путин провел совещание с командующими группировками войск, на котором были отмечены положительные результаты наступления по всей линии фронта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Путин констатировал полное освобождение Луганской Народной Республики и существенное продвижение российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Отдельно президент выделил взятие Константиновки, назвав его первым, но важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ.