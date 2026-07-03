Путин заявил о положительной динамике на всех участках фронта
Президент России Владимир Путин провел совещание с командующими группировками войск, на котором были отмечены положительные результаты наступления по всей линии фронта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Путин констатировал полное освобождение Луганской Народной Республики и существенное продвижение российских войск на территории Донецкой Народной Республики. Отдельно президент выделил взятие Константиновки, назвав его первым, но важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ.
Глава государства выразил сердечную благодарность бойцам за героизм и успешную работу при освобождении Константиновки. Совещание прошло на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
Ранее Песков заявил, что изложенная Путиным в 2024 году позиция России по Украине неизменна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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