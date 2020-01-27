Москалькова просит помиловать израильтянку Иссахар
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова просит применить акт амнистии в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, обращение направлено в комиссию по помилованию на территории Московской области и ее председателю Александру Горбылеву.
25-летня израильтянка, имеющая также гражданство США, была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.
В чемодане туристки, сданным в багаж, нашли 10 граммов гашиша. Суд в Подмосковье приговорил девушку к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Защита Иссахар настаивала, что у нее не могло быть умысла перевезти наркотики через границу России, потому что девушка не покидала зону вылета и не получала доступа к своему багажу.
В Тель-Авиве же некоторые виды наркотиков частично декриминализованы.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что Наама Иссахар подала Владимиру Путину прошение о помиловании. По словам представителя Кремля, решение о судьбе осужденной будет принято в ближайшее время.
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