Москалькова просит помиловать израильтянку Иссахар

27 января 202017:49

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова просит применить акт амнистии в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, обращение направлено в комиссию по помилованию на территории Московской области и ее председателю Александру Горбылеву.

25-летня израильтянка, имеющая также гражданство США, была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.

В чемодане туристки, сданным в багаж, нашли 10 граммов гашиша. Суд в Подмосковье приговорил девушку к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.

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Защита Иссахар настаивала, что у нее не могло быть умысла перевезти наркотики через границу России, потому что девушка не покидала зону вылета и не получала доступа к своему багажу.

В Тель-Авиве же некоторые виды наркотиков частично декриминализованы.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердили, что Наама Иссахар подала Владимиру Путину прошение о помиловании. По словам представителя Кремля, решение о судьбе осужденной будет принято в ближайшее время.

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Фото: instagram.com/_inaama
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаПомилованиеИзраиль