Москалькова просит помиловать израильтянку Иссахар

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова просит применить акт амнистии в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар. Как сообщает пресс-служба омбудсмена, обращение направлено в комиссию по помилованию на территории Московской области и ее председателю Александру Горбылеву.

25-летня израильтянка, имеющая также гражданство США, была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.

В чемодане туристки, сданным в багаж, нашли 10 граммов гашиша. Суд в Подмосковье приговорил девушку к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.