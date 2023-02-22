Москалькова призвала отменить доследственную проверку по уголовным преступлениям
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить этап доследственной проверки по уголовным делам и начинать производство сразу после получения заявления о преступлении. Такую инициативу она опубликовала на своём сайте.
По итогам осуществления доследственной проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела. Однако, как подчеркнула омбудсмен, следователи и дознаватели зачастую совершают немало нарушений.
Москалькова напомнила, что по судебному законодательству Российской империи от 1864 года производство по уголовному делу начиналось как раз с момента подачи заявления о преступлении. Такой порядок закончился в 1937 году. Однако подобная практика сегодня есть во многих государствах, отметила омбудсмен.
Она призвала вернуться к их применению для увеличения гарантий прав потерпевших в результате преступных действий. Татьяна Москалькова привела статистику, согласно которой россияне чаще всего в этом плане сетуют на отказ в возбуждении уголовного дела.
Как отмечает НСН, ранее в этом месяце уполномоченный по правам человека обратилась в Генеральный штаб российской армии в связи с жалобами мобилизованных из Татарстана, которых вместо территориальной обороны отправили на штурм в зоне спецоперации на Украине без необходимой экипировки и техники.
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