Москалькова призвала отменить доследственную проверку по уголовным преступлениям

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить этап доследственной проверки по уголовным делам и начинать производство сразу после получения заявления о преступлении. Такую инициативу она опубликовала на своём сайте.

По итогам осуществления доследственной проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела. Однако, как подчеркнула омбудсмен, следователи и дознаватели зачастую совершают немало нарушений.

Москалькова напомнила, что по судебному законодательству Российской империи от 1864 года производство по уголовному делу начиналось как раз с момента подачи заявления о преступлении. Такой порядок закончился в 1937 году. Однако подобная практика сегодня есть во многих государствах, отметила омбудсмен.