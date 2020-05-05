Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать дом и обращаться за помощью в кризисные центры и органы внутренних дел без специального пропуска в условиях COVID-19.

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Она пояснила, что женщины из-за режима самоизоляции не могут пойти в полицию, чтобы подать заявление, либо их не принимают. Кроме того, если жертва домашнего насилия посещает специальные кризисные центры, это не должно расцениваться как нарушение изоляции. Об этом Москалькова сообщила в интервью РИА Новости.

Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова рассказала НСН, что карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему домашнего насилия.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ПропускДомашнее НасилиеТатьяна Москалькова
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