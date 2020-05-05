Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия

Она пояснила, что женщины из-за режима самоизоляции не могут пойти в полицию, чтобы подать заявление, либо их не принимают. Кроме того, если жертва домашнего насилия посещает специальные кризисные центры, это не должно расцениваться как нарушение изоляции. Об этом Москалькова сообщила в интервью РИА Новости.

Директор кризисного центра «Китеж» для женщин, пострадавших от насилия, Алена Садикова рассказала НСН, что карантин и режим обязательной самоизоляции, действующие сейчас в большом числе стран планеты, лишь усугубил проблему домашнего насилия.



