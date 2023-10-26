Москалькова предложила ввести новое основание для увольнения участников СВО

По её словам, поступает большое количество обращений, в которых мобилизованные рассказывают о подобных случаях.

«Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвёртый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем», - уточнила омбудсмен.

Москалькова указала, что в настоящее время оснований для увольнения со службы по новым семейным обстоятельствам нет, однако будет правильно, если в адрес президента и органов власти будет выработано предложение о внесении соответствующих изменений.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».