Москалькова предложила ввести новое основание для увольнения участников СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что участников специальной военной операции (СВО) следует увольнять со службы при появлении новых семейных обстоятельств, сообщает РИА Новости.
По её словам, поступает большое количество обращений, в которых мобилизованные рассказывают о подобных случаях.
«Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвёртый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем», - уточнила омбудсмен.
Москалькова указала, что в настоящее время оснований для увольнения со службы по новым семейным обстоятельствам нет, однако будет правильно, если в адрес президента и органов власти будет выработано предложение о внесении соответствующих изменений.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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