Москалькова пожелала новому главе СПЧ успехов на ответственном посту

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нового главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева есть большой опыт в работе с общественными организациями. Как отмечает ТАСС, также Москалькова пожелала ему успехов и удачи на этом ответственном посту.

Кроме того, она выразила благодарность Михаилу Федотову, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени.