Москалькова пожелала новому главе СПЧ успехов на ответственном посту

21 октября 201918:30

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нового главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева есть большой опыт в работе с общественными организациями. Как отмечает ТАСС, также Москалькова пожелала ему успехов и удачи на этом ответственном посту.

Кроме того, она выразила благодарность Михаилу Федотову, который дольше всех работал на этом посту, за эффективное взаимодействие, поддержку и сотрудничество на протяжении всего этого времени.

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Как напоминает НСН, ранее сегодня, 21 октября, Владимир Путин уволил Михаила Федотова, занимавшего пост главы СПЧ с 2010 года, с государственной службы в связи с достижением предельного возраста. Президент назначил новым главой Совета секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, сообщает телеканал "360". Кроме того, из состава Совета были исключены ряд его известных представителей: политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, глава комиссии по миграционной политике Евгений Бобров, а также бывший глава комиссии СПЧ по избирательным правам, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

В беседе с НСН Шаблинский заявил, что связывает отставку из СПЧ с недавней критикой нарушений избирательного права в России.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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