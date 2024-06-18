Москалькова: Перенаполнение в ряде СИЗО сказывается на условиях содержания

Она отметила, что проблема также сказывается на гарантиях прав и свобод человека. По словам Москальковой, власти в первую очередь обращаются к следственным органам по поводу внимательного и дозированного применения меры пресечения при заключении под стражу.

Ранее член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в разговоре с НСН отметила, что изоляторы временного содержания переполнены не только в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».

