Москалькова: Перенаполнение в ряде СИЗО сказывается на условиях содержания
В последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема их перенаполнения, это сказывается на условиях содержания. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что проблема также сказывается на гарантиях прав и свобод человека. По словам Москальковой, власти в первую очередь обращаются к следственным органам по поводу внимательного и дозированного применения меры пресечения при заключении под стражу.
Ранее член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в разговоре с НСН отметила, что изоляторы временного содержания переполнены не только в Ростове-на-Дону, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Изменения в налоговую систему примут в августе
- Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией
- Минтранс обсуждает с «Автовазом» приобретение Lada Aura и Iskra
- Хакеры опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских дронов
- Москалькова: Перенаполнение в ряде СИЗО сказывается на условиях содержания
- СМИ: Гендиректора производителя фасоли задержали по делу о массовом отравлении
- Путин заявил, что обсуждал с Силуановым проблему возведения моста через Лену
- Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов
- СМИ: Четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом
- Группа «Чайф» анонсировала новый альбом и юбилейный тур
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru