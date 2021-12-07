Москалькова: Непривитые от COVID-19 должны принять ряд ограничений

Для россиян, не привившихся от коронавируса, должен действовать ряд ограничений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала НТВ.

Инфекционист: Работа по вакцинации остается неудовлетворительной

Омбудсмен отметила, что каждый гражданин имеет право делать или не делать прививку и «распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью».

«Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей, поэтому, если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — цитирует Москалькову «Свободная пресса».

Омбудсмен добавила, что граждан нельзя заставлять прививаться от COVID-19. Однако, по словам Москальковой, большая часть общества считает необходимой гарантию защиты от связанных с возможным заражением рисков.

Уполномоченный по правам человека призвала отказывающихся от прививки относиться с уважением к позиции вакцинированных, которые хотят «оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием» себя и сограждан.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаВакцинацияРоссияКоронавирус
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