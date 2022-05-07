Москалькова: Из украинского плена освободили 11 моряков с судна «Авангард»
Одиннадцать гражданских моряков с судна «Авангард», которых незаконно удерживали на Украине, вернулись в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Благодаря огромной работе, проделанной по поручению президента Российской Федерации совместно нами, Минобороны России и МИД России, освобождены незаконно удерживаемые на Украине 11 членов экипажа судна "Авангард", граждан Российской Федерации», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Как отметила Москалькова, «Авангард» прибыл из Греции в Измаил 1 декабря прошлого года. После начала спецоперации России на Украине охрана порта и украинские пограничники заблокировали судно и экипаж «вопреки национальным законам, международным нормам и принципам». Уполномоченная указала, что моряки 72 дня провели почти в полной изоляции, без средств к существованию, лекарств и медпомощи.
«К сожалению, в Измаиле на судоремонтных заводах вопреки нормам права и принципам гуманизма продолжают незаконно удерживать еще 60 моряков с 7 российских судов: "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо", "Свирь"», — добавила Москалькова.
Омбудсмен обратилась в международные органы, призвав принять меры по недопустимости использования Киевом гражданских лиц в качестве заложников.
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