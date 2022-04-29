Эксперт предложил вывести украинских военнопленных на парад в Севастополе

Бальбек назвал основной целью такой акции показать миру, что сдавшиеся в плен бойцы, защищавшие киевский режим, «живы и здоровы, чего нельзя сказать о наших военнопленных».

«Жители Крыма вживую посмотрят на тех, кто ещё недавно хвастался водрузить украинский флаг на полуострове, на тех, кто стрелял по мирным городам Донбасса, на тех, кто охранял дамбу, перекрывающую воду в Крым», — подчеркнул эксперт.

Бальбек добавил, что эти «пособники нацистского режима» заодно посмотрят на людей, «которых они ненавидели с 2014 года», но в плену почувствовали на себе, «что такое гуманизм».

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в беседе с телеканалом «360» заявил, что будущее сдавшихся в плен украинских бойцов будет зависеть от тяжести совершенных ими преступлений: многих ждет уголовное наказание.

