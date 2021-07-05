СМИ: Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Москальковой.

Как отметил собеседник агентства, омбудсмен находится на лечении под наблюдением врачей, «чувствует себя удовлетворительно».

Отмечается, что работа в аппарате уполномоченного по правам человека ведется по плану.

Москалькова в апреле сделала прививку от коронавирусной инфекции. Омбудсмен подчеркивала, что вакцина «естественно, отечественная».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусТатьяна Москалькова
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