СМИ: Москалькова госпитализирована с коронавирусом
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Москальковой.
Как отметил собеседник агентства, омбудсмен находится на лечении под наблюдением врачей, «чувствует себя удовлетворительно».
Отмечается, что работа в аппарате уполномоченного по правам человека ведется по плану.
Москалькова в апреле сделала прививку от коронавирусной инфекции. Омбудсмен подчеркивала, что вакцина «естественно, отечественная».
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