СМИ: Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении Москальковой.

Как отметил собеседник агентства, омбудсмен находится на лечении под наблюдением врачей, «чувствует себя удовлетворительно».

Отмечается, что работа в аппарате уполномоченного по правам человека ведется по плану.

Москалькова в апреле сделала прививку от коронавирусной инфекции. Омбудсмен подчеркивала, что вакцина «естественно, отечественная».



