Москалькова сделала прививку от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Вакцина, естественно, отечественная», — добавили в пресс-службе.

Ранее Москалькова сообщала, что многие сотрудники аппарата уполномоченного уже вакцинировались от COVID-19, напоминает РИА ФАН. При этом сама омбудсмен планировала сделать прививку «в районе мая».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусТатьяна Москалькова
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