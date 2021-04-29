Москалькова сделала прививку от COVID-19

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Вакцина, естественно, отечественная», — добавили в пресс-службе.

Ранее Москалькова сообщала, что многие сотрудники аппарата уполномоченного уже вакцинировались от COVID-19, напоминает РИА ФАН. При этом сама омбудсмен планировала сделать прививку «в районе мая».

