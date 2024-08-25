Москалькова: Большинство вернувшихся из плена срочников захватили в Курской области

Большинство из 115 солдат-срочников, которые возвращены в Россию в рамках обмена, попали в плен в Курской области, сообщила в Telegram омбудсмен Татьяна Москалькова.

В Москву прилетели освобожденные из плена российские солдаты-срочники

«Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — заявила она.

Обмен проходил на территории Белоруссии, там теперь находятся возвращенные солдаты.

Солдаты-срочники, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаПленныеТатьяна Москалькова

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