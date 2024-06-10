Москалькова: Больше половины россиян считают, что их права соблюдаются

Ситуация с правами человека в России за 10 лет улучшилась: больше граждан стали считать, что их права соблюдаются. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Москалькова заявила о недопустимости применения пыток к задержанным

Она отметила, что 10 лет назад россияне считали, что их права соблюдаются только в 32% случаев, а сегодня эта цифра увеличилась до 52%. По словам Москальковой, раньше 63% жителей России критически оценивали свое правовое положение, а в настоящее время доля таких граждан составляет 36%.

Омбудсмен назвала такие данные результатом последовательной работы госорганов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят вопрос о массовых нарушениях прав школьников при сдаче ЕГЭ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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