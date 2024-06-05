В Госдуме намерены поднять вопрос о массовых нарушениях прав сдающих ЕГЭ

В Госдуме обсудят вопрос о массовых нарушениях прав школьников при сдаче ЕГЭ. Вопрос поднимут во время выступления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой 11 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава думской комиссии по защите семьи Нина Останина.

Останина напомнила, что 4 июня в Москве одну из школьниц удалили с экзамена по обществознанию из-за обнаруженного в кармане джинсов телефона.