В Госдуме намерены поднять вопрос о массовых нарушениях прав сдающих ЕГЭ
В Госдуме обсудят вопрос о массовых нарушениях прав школьников при сдаче ЕГЭ. Вопрос поднимут во время выступления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой 11 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава думской комиссии по защите семьи Нина Останина.
Останина напомнила, что 4 июня в Москве одну из школьниц удалили с экзамена по обществознанию из-за обнаруженного в кармане джинсов телефона.
Уже на следующий день, 5 июня, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что права девочки были нарушены.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что прокуратура Республики Чувашии начала проверку в яльчикской средней школе после скандала с проведением ЕГЭ по русскому языку. По данным издания, школьницам пришлось раздеваться до нижнего белья, чтобы быть допущенными до экзамена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru