Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкомата, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

МВД: Мошенники могут использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета

В МВД уточнили, что злоумышленники просят жертву назвать СМС-код якобы для актуализации данных в реестре электронных повесток. В таком случае мошанники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

В ведомстве напомнили россиянам, что вход в единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок.

Ранее правоохранители заявили, что мошенники могут представляться работниками образовательных организаций или госорганов, пытаясь обмануть детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС
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