Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов
Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкомата, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В МВД уточнили, что злоумышленники просят жертву назвать СМС-код якобы для актуализации данных в реестре электронных повесток. В таком случае мошанники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».
В ведомстве напомнили россиянам, что вход в единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок.
Ранее правоохранители заявили, что мошенники могут представляться работниками образовательных организаций или госорганов, пытаясь обмануть детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru