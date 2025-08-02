Мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов

В МВД уточнили, что злоумышленники просят жертву назвать СМС-код якобы для актуализации данных в реестре электронных повесток. В таком случае мошанники получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».



В ведомстве напомнили россиянам, что вход в единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок.

Ранее правоохранители заявили, что мошенники могут представляться работниками образовательных организаций или госорганов, пытаясь обмануть детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

