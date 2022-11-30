Мошенники украли экс-министра Митволя 25 млн рублей
Злоумышленники украли у находящегося в СИЗО бывшего министра Олега Митволя 25 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел 27 июня, спустя 17 дней после задержания чиновника. Житель Екатеринбурга по фамилии Ершов с сообщниками подделали паспорт Митволя, придя в салон «Билайна» и сделали дубликат сим-карты.
Получив доступ к сотовому номеру, мошенники зашли в личный кабинет его онлайн-банка. В течение двух недель со счетов Митволя исчезли около 25 млн рублей. Деньги были обналичены через банкоматы в Екатеринбурге. Ершов задержан, сейчас он находится в СИЗО.
Ранее суд в Красноярске принял решение о продлении на два месяца срока ареста бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, ныне занимающего пост председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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