Суд вновь продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Суд в Красноярске принял решение о продлении на два месяца срока ареста бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, ныне занимающего пост председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.

Митволь проходит обвиняемым по делу о хищении 900 миллионов рублей при проектировании и строительстве метрополитена Красноярска. Экс-чиновник был задержан 8 июня в московском аэропорту «Внуково». По этому же делу арестован бывший глава красноярского Краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Олег Митволь признал вину, пошел на сделку со следствием и готов возместить материальный ущерб.