Суд вновь продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
Суд в Красноярске принял решение о продлении на два месяца срока ареста бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, ныне занимающего пост председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.
Митволь проходит обвиняемым по делу о хищении 900 миллионов рублей при проектировании и строительстве метрополитена Красноярска. Экс-чиновник был задержан 8 июня в московском аэропорту «Внуково». По этому же делу арестован бывший глава красноярского Краевого транспортного управления, министр транспорта региона Константин Димитров.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Олег Митволь признал вину, пошел на сделку со следствием и готов возместить материальный ущерб.
Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались осенью 1995 года, они несколько раз приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство было законсервировано в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета было выделено 950 млн рублей на корректировку проектной документации.
Согласно планам, первая линия красноярского метро должна была быть простроена в 2026 году. Однако подрядчик – АО «КрасноярскТИСИЗ» Митволя до сих пор не получил на проект положительное заключение госэкспертизы. Поэтому заказчик – Краевое транспортное управление - не может использовать эту документацию для строительства.
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